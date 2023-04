Geen treinverkeer tussen Leiden en Den Haag tot minimaal 11 april

Het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag ligt er volgens een prognose van de NS uit tot minimaal 11 april. De herstelwerkzaamheden aan het spoor en het station van Voorschoten duren door het ongeval van dinsdagochtend nog zeker een week. De NS zet bussen in, de reistijd is ongeveer een half uur langer dan normaal.

Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de treinstellen weg te halen. Dat gebeurt volgens de NS zodra de treinsporen zijn vrijgegeven. Omdat er enkele treinstellen over een sloot liggen, moet volgens de NS een brugconstructie worden gebouwd. Vanaf woensdag beginnen de werkzaamheden die meerdere dagen in beslag zullen nemen, verwacht de NS. In totaal moeten vier treinstellen worden geborgen. Daarnaast wordt ook het perron van station Voorschoten, dat beschadigd is geraakt door het treinongeluk, hersteld.

Door het ongeluk kwam een kraanbestuurder van bouwbedrijf BAM, die op het spoor aan het werk was, om het leven. Voor zover bekend zijn dertig van de vijftig treinpassagiers gewond geraakt. Ook liep de machinist van de passagierstrein letsel op. Hij ligt met botbreuken in het ziekenhuis, meldde NS-directeur Wouter Koolmees eerder al.