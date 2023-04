Man opgepakt die valse barcodes op blikjes plakte om statiegeld

De politie heeft dinsdag in een supermarkt in Dordrecht een man aangehouden die barcodes op tientallen oude blikjes had geplakt. Op die manier wilde hij het statiegeld opstrijken. De man (44) wordt verdacht van oplichting, meldt de Dordtse politie, die zijn knip- en plakwerk wel creatief vindt.

Sinds afgelopen zaterdag zit er statiegeld op drinkblikjes. Wie een leeg blikje inlevert, krijgt er 15 cent voor terug, maar dat geldt alleen voor blikjes met een statiegeldlogo en een leesbare streepjescode.