Minderjarige jongen opgepakt voor versturen dreigmail naar school

De politie heeft dinsdagavond een minderjarige jongen aangehouden omdat hij een dreigmail naar een middelbare school in Zaandam zou hebben verstuurd, meldt de politie.

Dinsdagochtend werd bekend dat het vmbo Pascal Zuid de deuren had gesloten vanwege de dreigmail. In de mail waren foto’s van vuurwapens toegevoegd. Volgens een woordvoerder van de school stond in de mail dat de afzender de leerlingen en de docenten iets wilde aandoen.

Het is niet bekend waarom de jonge verdachte uit Zaandam de mail zou hebben gestuurd.