De Landelijke Recherche heeft maandag een 29-jarige man in zijn cel in het Drentse Veenhuizen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Met deze aanhouding komt het aantal verdachten in de moordzaak van de misdaadverslaggever op negen.