NS-machinist treinongeluk met botbreuken in ziekenhuis

De machinist van de passagierstrein die dinsdagochtend bij Voorschoten in botsing kwam met een kraan, ligt met botbreuken in het ziekenhuis. Dat vertelde NS-directeur Wouter Koolmees dinsdag tijdens de persconferentie over het ongeluk.

Koolmees maakte ook bekend dat de conducteurs die tijdens het ongeval in de trein aanwezig waren het naar omstandigheden goed maken. “De hele spoorfamilie staat om hen heen”, zei Koolmees. Over het ongeluk of de toedracht kon hij verder niet veel zeggen. “Zoals iedereen zit ik ook vol vragen.”