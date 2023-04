Omgekomen BAM-medewerker bij treinbotsing is man (65) uit Beringe

De medewerker van bouwbedrijf BAM die dinsdag om het leven is gekomen bij het treinongeluk in Voorschoten is een 65-jarige man uit Beringe in Limburg. Dat hebben de politie en een woordvoerder van BAM dinsdagavond bevestigd na berichtgeving in De Limburger.

Het slachtoffer was de bestuurder van een bouwkraan waar een goederentrein bovenop botste. Vervolgens is een intercity van de NS ontspoord, mogelijk doordat de kraan of brokstukken daarvan op het spoor terechtkwamen, liet staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) eerder in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het lichaam van de man is dinsdagmiddag geborgen. Voor zover bekend zijn dertig van de vijftig treinpassagiers gewond geraakt.