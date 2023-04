Topman ProRail: goederentrein reed vermoedelijk op juiste spoor

De goederentrein die bij Voorschoten als eerste bovenop een bouwkraan botste, reed vermoedelijk op het juiste spoor waar geen werkzaamheden waren. Dat zegt topman John Voppen van ProRail bij talkshow Op1. Voppen houdt echter wel een slag om de arm. Hij benadrukt eerst verder onderzoek af te willen wachten. “Ik ben daar heel voorzichtig in”, zegt hij. “Na onderzoek zie je soms dat het toch anders is.”

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond 03.30 uur, toen er geplande werkzaamheden werden uitgevoerd. Na de botsing tussen de goederentrein en de bouwkraan ontspoorde een intercity doordat de kraan of brokstukken daarvan op het spoor terechtkwamen. In totaal werd aan twee van de vier beschikbare sporen gewerkt. Bij het ongeluk viel één dode, een medewerker van bouwbedrijf BAM, waarvan de bouwkraan was. De goederentrein raakte ook beschadigd, maar is niet ontspoord.

Volgens de ProRail-topman worden er bij werkzaamheden veel maatregelen genomen om ongelukken te voorkomen. “Als je ziet dat het toch gebeurt vandaag dan moet we daar onderzoek naar doen”, aldus Voppen, die in de ochtend al sprak van een “zwarte dag voor het Nederlandse spoor”.