Tussen 10 en 20 mensen naar ziekenhuis na treinongeval

Tussen de tien en twintig mensen zijn na het treinongeval bij Voorschoten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend. In totaal zijn ongeveer dertig mensen gewond geraakt, waarvan elf zijn opgevangen in omliggende woningen, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden.

Eerder sprak de veiligheidsregio over meerdere zwaargewonden. Omroep West meldt dat er iemand is overleden, dit kon een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden niet bevestigen. Volgens de regionale omroep zijn een aantal gewonden er slecht aan toe.

Wegens het ongeval is het calamiteitenhospitaal operationeel om gewonden op te vangen, meldt een woordvoerder van UMC Utrecht. Dit ziekenhuis wordt opengesteld bij grote ongelukken of calamiteiten. Het is een samenwerking tussen UMC Utrecht en de ministeries van Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De nachttrein die dinsdagochtend vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag ontspoorde rond 03.25 uur door een botsing met bouwmaterieel op het spoor. Mogelijk zou het gaan om een kraan. Het voorste deel van de trein kwam in het weiland terecht, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Specialisten zijn volgens de veiligheidsregio bezig om de trein veilig te stellen.