Zittingen schietpartijen Alblasserdam en Vlissingen geannuleerd

Geplande zittingsdagen in de rechtszaak rond een schietpartij in Alblasserdam en Vlissingen gaan woensdag en vrijdag niet door. Dit komt door “persoonlijke omstandigheden” van een van de drie rechters, aldus de rechtbank Rotterdam. Wanneer de zittingsdagen worden ingehaald is nog niet bekend.

“De rechtbank begrijpt hoe zwaar dit nieuws voor alle betrokkenen is en betreurt dit zeer”, staat in een persbericht.

De zaak draait om een schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Daarbij kwamen een vrouw van 34 jaar en een meisje van 16 jaar om het leven en raakten een 20-jarige vrouw en een jongen van 12 jaar gewond. Twee dagen daarvoor zou de verdachte een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen hebben doodgeschoten.

De tweede zittingsdag die op woensdag gepland stond, zou in het teken staan van de slachtoffers en de nabestaanden. Bij de rechtbank in Dordrecht willen 21 slachtoffers en nabestaanden gebruikmaken van het spreekrecht.

De verdachte van de moord is John S. (39), die maandag de rechtbank vertelde dat hij de schoenmaker geblinddoekt door zijn hoofd had geschoten tijdens een seksdate. Beelden van het lichaam en een briefje op zijn buik stuurde S. naar een minderjarige ex-vriendin die hij had leren kennen op de zorgboerderij, waar hij vanwege die ongewenste relatie werd weggestuurd.

Twee dagen later kwam S. gewapend naar de zorgboerderij en schoot hij vrijwel direct op de eerste twee mensen die hij tegenkwam bij het paardenverblijf. De 34-jarige vrouw kwam daarbij om het leven, de 20-jarige vrouw raakte levensgevaarlijk gewond. Direct daarna ging S. naar binnen en schoot hij de 16-jarige cliƫnte dood die hem tegemoet kwam lopen. Bij dit tweede deel van de schietpartij raakte ook een 12-jarige jongen zwaargewond.

S. wordt verdacht van drie moorden en twee pogingen tot moord. Verder staat S. terecht voor vuurwapenbezit en het bedreigen van zijn minderjarige ex-vriendin. Zij had voorafgaande aan de moorden ook al een foto van hem ontvangen met daarop het wapen en handschoenen met een motief van een skelet.