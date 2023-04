Blauw verwacht er niet uit te komen met Nebu in zaak datalek

Marktonderzoeker Blauw verwacht het niet volledig eens te worden met softwareleverancier Nebu over de zaak rond het grote datalek bij het techbedrijf, zegt bestuursvoorzitter Jos Vink woensdagmiddag. Dat zou betekenen dat de rechtbank in Rotterdam donderdag uitspraak doet in het kort geding dat Blauw heeft aangespannen tegen Nebu. Daarin eist het marktonderzoeksbureau meer informatie over het lek.

De rechtbank in Rotterdam drong er dinsdag bij beide bedrijven op aan te proberen om samen tot een oplossing te komen. Die gesprekken lopen nog volgens Vink. Blauw wil onder meer nog precieze informatie krijgen over hoe dit datalek heeft kunnen ontstaan.

“De communicatie met Nebu gaat nog steeds erg langzaam. We krijgen geen antwoord op de belangrijkste vragen”, zegt Vink. Hij denkt dat de uitspraak gunstiger zal uitpakken voor Blauw dan voor Nebu.

Vorige week werd bekend dat onder meer Blauw en branchegenoot USP mogelijk de dupe zijn geworden van een datalek bij Nebu, die voor beide bureaus software levert. Voor allerlei soorten organisaties voeren zij klanttevredenheidsonderzoeken uit. De NS en VodafoneZiggo maakten gebruik van onderzoeken van Blauw, alleen al bij deze bedrijven zijn honderdduizenden persoonlijke gegevens mogelijk buitgemaakt. Bij pensioenfonds PME kunnen ook inkomensgegevens op straat liggen van mensen die nog pensioen opbouwen. Daarnaast zijn zeker twintig andere organisaties mogelijk getroffen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn 139 organisaties mogelijk de dupe van dit datalek.

Nebu is ook om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.