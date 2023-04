D66: als CDA af wil van 2030, moet partij met alternatief komen

Als het CDA af wil van 2030 als deadline in het stikstofdossier, moet de partij met een alternatief komen om te voorkomen dat het stikstofbeleid tekortschiet. Dat zegt D66-leider Jan Paternotte in het debat over de verkiezingsuitslag. Zo’n alternatief ziet D66 zelf “niet zo snel”.

Volgens Paternotte liggen er “glasheldere wetenschappelijke adviezen” om de stikstofuitstoot in 2030 wel te halveren. Maar als er een verzoek komt om het coalitieakkoord open te breken, dan “kunnen we een gesprek niet weigeren”. Nu ligt er op de christendemocraten wel een “heel zware verantwoordelijkheid om aan te tonen” dat de doelen op een andere manier bereikt worden, aldus de D66’er. Met de doelen bedoelt hij het beschermen van de natuur en het creĆ«ren van ruimte zodat er vergunningen kunnen worden afgegeven voor de bouw van woningen.

Oppositiepartijen reageerden verontwaardigd op zijn uitlatingen. Waarom onderhandelen als de uitkomst toch al vaststaat, vraagt PVV-leider Geert Wilders zich af. “Dit is een dikke middelvinger naar het CDA”, meent hij.

D66-leider Sigrid Kaag zei eerder nog dat 2030 ook voor haar niet “heilig was”. Later benadrukte ze wel dat haar partij koers wil houden. Ook de VVD zegt dat de afspraken in het coalitieakkoord, waar 2030 deel van uitmaakt, voorlopig gewoon staan.

Paternotte benadrukte in het debat dat er pas op een later moment onderhandeld zou worden. “Ik weet op dit moment niet of, hoe, wat en wanneer het CDA dan wil doen.” Intussen moet wat hem betreft snel werk worden gemaakt van stikstofvermindering. “Zet de turbo op de aanpak van stikstof”, roept hij het kabinet op.