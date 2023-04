Getergde oppositie vindt opstelling CDA onverantwoordelijk

Linkse en rechtse oppositiepartijen hebben hun grote ergernis en verontwaardiging laten blijken over de opstelling van het CDA in het debat over de Provinciale Statenverkiezingen en stikstof. Het CDA wil opnieuw onderhandelen over de deadline voor de stikstofdoelen: de coalitie wil dit vervroegen naar 2030, maar het CDA is het daar toch niet mee eens en wil vasthouden aan 2035, zoals nu in de wet staat. Maar dat de partij daar pas over een paar maanden over wil onderhandelen, schiet oppositiepartijen in het verkeerde keelgat.

GroenLinks vindt het “bestuurlijk onverantwoord” dat het CDA maanden wil wachten tot het gaat onderhandelen, en in de tussentijd een kabinetscrisis boven de markt laat hangen. Kamerlid Wybren van Haga sluit zich daar bij aan: volgens hem “gijzelt” het CDA het land door pas over enkele maanden te gaan onderhandelen. Van Haga wil een deadline van het CDA horen, maar die gaat CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma niet geven. DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan vindt het “opportunistisch” van Heerma: “heeft u wel een plan?” vraagt hij hem.

“Verstikt het CDA het land nu niet?”, wil PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken weten. Volgens haar drukt Heerma toch echt op de pauzeknop, ondanks bezweringen vanuit het kabinet dat dit niet het geval is. Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt, vindt dat de “partijbelangen van het CDA hoogtij vieren” en het land niet verder komt door de opstelling van het CDA. Hij hekelt dat het CDA 2035 als deadline wil hanteren. “Heerma weet dondersgoed dat dit niet het eerlijke verhaal is.” Eerder was het “eerlijke verhaal” voor het CDA nog dat 2030 nodig was voor het behalen van de stikstofdoelen.

Het CDA hoeft ook bij coalitiepartner D66 niet op begrip in de onderhandelingen te rekenen. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte herhaalde de woorden van zijn partijleider Sigrid Kaag, namelijk dat het partijen vrijstaat om opnieuw te willen onderhandelen. Maar alternatieven voor 2030 ziet hij niet. Het CDA heeft “een zware verantwoordelijkheid” om daarmee te komen, aldus Paternotte tijdens het debat.

Enige bijval krijgt het CDA van de SGP. De gereformeerden willen ook dat 2030 wordt losgelaten, omdat de discussie over een jaartal volgens hen juist vertraging oplevert. Maar ook SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij wil duidelijkheid. “Wat is nu de boodschap?”

Heerma wierp tegen “ervan overtuigd” te zijn dat “dit de weg is naar de oplossing”, hoewel hij erkent dat het gesprek hierover in de coalitie “moeilijk” zal zijn. Hij wil vooral dat “in de praktijk” de stikstofuitstoot omlaag gaat. De discussie over het jaartal leidt daar volgens hem te veel van af. PvdD-leider Esther Ouwehand verwijt juist het CDA telkens te beginnen over het jaartal, bijvoorbeeld toen partijleider Wopke Hoekstra het afgelopen zomer ter discussie stelde in het AD. “Dan moet je nu niet janken.”