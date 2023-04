Heerma (CDA): heronderhandeling stikstof wordt een lastig gesprek

De heronderhandelingen over de stikstofpassage in het coalitieakkoord worden een “lastig gesprek in de coalitie. Daar ben ik van overtuigd”, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma in het debat over de verkiezingsuitslag.

Het CDA wil, tot ongenoegen van de oppositie, pas over een “paar maanden” gaan heronderhandelen met VVD, D66 en de ChristenUnie. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de coalitievorming in de provincies, het landbouwakkoord en het standpunt van de Europese Commissie over uitkoopregelingen, vindt het CDA. In het coalitieakkoord staat dat de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd.

“We willen niet nu heronderhandelen, ons opsluiten in ons hok en ons niet verhouden tot de samenleving”, zei Heerma. Die fout, om dat niet te doen, wil hij niet meer maken, benadrukte de CDA-fractievoorzitter. Politiek Den Haag kan niet “besturen met de vingers in de oren”, zei Heerma. Als provincies en boeren zeggen dat 2030 niet haalbaar is, dan moet de politiek daar volgens hem naar luisteren en zich daar rekenschap van geven.

Sinds 2019 wordt er over de reductie van de stikstofuitstoot gediscussieerd, zei Heerma. In al die jaren is wel het “zetelaantal gereduceerd, maar geen stikstof.” Alle coalitiepartijen, en vooral het CDA, hebben bij de provinciale verkiezingen fors verloren ten opzichte van vier jaar geleden. “Juist met een andere koers gaan we daadwerkelijk stikstof reduceren, in plaats van er alleen over te praten en ruzie te maken met provincies en de sector.”

Het zal nog maanden duren voordat er in provincies nieuwe colleges zijn gevormd en bestuursakkoorden zijn gesloten. Ook het landbouwakkoord en groen licht uit Brussel voor de uitkoopregeling van boeren laten nog op zich wachten.

Dat is onacceptabel voor de oppositie. “U krijgt niet een ‘paar maanden’ van ons!”, foeterde GroenLinks-leider Jesse Klaver. “U stort ons land in een crisis.” Lilian Marijnissen (SP) zei dat het CDA boeren zo alleen maar langer in onzekerheid houdt. Ook andere partijen willen sneller duidelijkheid.