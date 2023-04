Hermans (VVD) erkent: het gaat matig

“Het gaat matig”, erkent fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD. De liberaal hekelt in haar bijdrage het gevoel van “de politiek van het eeuwige moeten”. “We moeten van Brussel, we moeten van de rechter, we moeten van de modellen.” Hermans zegt juist de politiek te zijn ingegaan omdat ze dingen anders wíl doen.

Ze noemt als voorbeeld beleid op stikstof en klimaat, het bouwen van huizen en het beperken van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Niet omdat dat moet, maar omdat dat volgens haar de juiste keuzes zijn.

PVV-leider Geert Wilders reageerde schamperend op de uitlatingen van Hermans. “Waar blijven uw wensen?”vroeg hij zich af. “U bent de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij in Nederland. U roept wat u wil, maar u levert nog niets.”

Daarop zei Hermans dat het matig gaat. “Er gaat een aantal dingen goed”, zoals investeringen in Defensie en maatregelen om drugscriminaliteit aan te pakken. “Maar niet alles gaat goed”, aldus de VVD-fractievoorzitter. Onder meer op asiel moet meer gebeuren, erkent ze. Hermans ziet wel “allerlei aanknopingspunten” om zaken te verbeteren.