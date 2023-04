Hoekstra gaat ‘niet lichtvaardig heronderhandelen over stikstof’

CDA-vicepremier Wopke Hoekstra gaat naar eigen zeggen “niet lichtvaardig” de aangekondigde heronderhandeling over de stikstofplannen uit het coalitieakkoord in. “Om dan vervolgens tot de conclusie te komen: niet gelukt, over tot de orde van de dag.” Maar hij wil niet zeggen wat de consequenties zijn als de deadline van 2030 niet wordt geschrapt, zoals het CDA graag wil.

Hoekstra herhaalt dat het voor het CDA “niet meer te dragen” is dat de stikstofdoelen uiterlijk in 2030 moeten zijn gehaald. Maar de partij wil daar pas opnieuw over onderhandelen als er duidelijkheid is over onder meer de uitkomsten van coalitieonderhandelingen in de provincies en het landbouwakkoord met boerenorganisaties. Daar kunnen maanden overheen gaan.

De oppositie neemt daar geen genoegen mee en wil dat Hoekstra kleur bekent. Maar ondanks hevig aandringen wil hij geen antwoord geven op de vraag of het CDA uit het kabinet stapt als het jaartal 2030 niet van tafel gaat. BBB-leider Caroline van der Plas stelt vast dat hij daarmee toch “een bom onder de coalitie legt”.