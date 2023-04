Kabinet is volgens Ouwehand (PvdD) alleen bezig met overleven

Het kabinet schrikt pas als “het eigen politieke voorbestaan wordt bedreigd”, zegt Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand in een fel betoog tijdens het debat over de verkiezingen. En dat terwijl een ambitieus stikstofbeleid volgens haar helemaal niet zo moeilijk is. “Het enige wat je nodig hebt, is een politieke moed.”

“De crisis is niet dat we geen stabiel landsbestuur zouden hebben”, zegt Ouwehand. “De crisis is dat er geen coalitie te vormen is die zich aan de rechtsstaat houdt met deze mensen.” Ze richtte zich vooral tegen het CDA, dat volgens haar het natuurbeleid ondermijnt. CDA-leider Wopke Hoekstra wil de stikstofparagraaf in het coalitieakkoord opnieuw bespreken in de coalitie. “Dat regeerakkoord dat er stond, met 2030, dat hebben jullie toch gewoon met je volle verstand getekend?”, vraagt Ouwehand aan Hoekstra én aan premier Mark Rutte.

Ze mist “overtuigingskracht van de minister-president, die niet heel ontoevallig op zijn telefoon zit”, sneerde Ouwehand. Ze vraagt zich af of Rutte er straks staat als blijkt dat de schade aan de economie door de stikstofcrisis (hierdoor kunnen nauwelijks milieuvergunningen worden gegeven) oploopt tot 100 miljard euro. Of als mensen schade hebben doordat het grondwaterpeil laag is gehouden “voor de industriële landbouw”.

Ouwehand heeft geen goed woord over voor het kabinet, dat volgens haar het natuurbeleid opnieuw stillegt. “Dat staat al twintig, vijfentwintig jaar op pauze.”