KLM: rechter heeft duidelijkheid verschaft over Schiphol

De rechter heeft met het verbod op krimp van het aantal vluchten op Schiphol duidelijkheid verschaft, zegt KLM in een reactie op de uitspraak over het kort geding dat de luchtvaartmaatschappij had aangespannen. “Het kort geding was helaas nodig omdat we duidelijkheid nodig hadden van de rechter; begin mei moet de capaciteit voor aankomende winter worden vastgesteld.”

KLM zegt liever samen te werken om tot beleid te komen. Dat wil de luchtvaartmaatschappij dan ook doen in het vervolgtraject over krimp aan het einde van volgend jaar. “Met onze maatregelen zien wij een beter alternatief om minder geluid en CO2 te realiseren en tegelijkertijd met onze bestemmingen te voorzien in de behoefte van reizigers om te vliegen. Dat zullen we aantonen in de volgende fase van dit dossier.” KLM heeft al eerder aangegeven in te willen zetten op nieuwere vliegtuigen die schoner en stiller zijn om geluidshinder te beperken.

Vakbond voor cabinepersoneel VNC is “oprecht blij dat de rechter tot dit besluit is gekomen”, zegt voorzitter Chris van Elswijk die aangeeft dat ook het gevaar voor de werkgelegenheid voor zijn vakbond zwaar weegt. “Wij rekenen erop dat minister Mark Harbers en het kabinet dit signaal uiterst serieus nemen.”