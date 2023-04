Kuiken: coalitie stelde kabinetscrisis alleen wat weken uit

Met een “Haagse oplossing” heeft de regeringscoalitie “de kabinetscrisis alleen enkele weken” uitgesteld, zegt PvdA-voorvrouw Attje Kuiken. De sociaaldemocrate is niet te spreken over de houding van het kabinet, die volgens haar vooral zaken voor zich uit lijkt te schuiven.

“Hebben we nu nog een regeerakkoord?”, wil Kuiken weten. Het kabinet heeft besloten de coalitievorming in de provincies af te wachten en daarna opnieuw te spreken over de stikstofafspraken in het coalitieakkoord. Volgens de PvdA hebben provincies juist duidelijkheid nodig.

In plaats daarvan komt het kabinet met “retorische trucs: versnelling, vertraging en vooral heel veel verwarring”. Net als veel andere oppositiepartijen hekelt Kuiken de chaotische persconferentie die het kabinet vrijdag gaf.

Het kabinet moet werken aan het terugwinnen van vertrouwen, en dat kan niet met “mooie praatjes”, meent Kuiken. “Met de week kachelt de natuur achteruit en warmt de aarde alleen maar sneller op”, dus het kabinet zal aan de slag moeten.