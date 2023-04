Militair opgepakt om hennepkwekerij in zijn woning

Een militair uit Eindhoven is opgepakt vanwege een hennepkwekerij met ongeveer honderd hennepplanten in zijn woning. Dat meldt de marechaussee woensdag. Ook vond de politie in de woning in Eindhoven patroonhouders, 6000 euro contant en wat cocaïne.

De politie werd zaterdag gebeld door een vrouw die om hulp vroeg. Eenmaal bij het adres aangekomen troffen ze de militair en de vrouw aan, beiden onder invloed van drugs. Toen de agenten de woning wilden doorzoeken hield de man ze tegen, waarop hij werd aangehouden.

Tijdens de huiszoeking vond de politie de illegale en verdachte spullen, die allemaal in beslag zijn genomen. De marechaussee, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, heeft de zaak overgenomen van de politie, omdat het om een militair gaat. De militair wacht het onderzoek in vrijheid af.