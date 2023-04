Ook coalitie vraagt zich af hoe Rutte stikstofaanpak sneller wil

Ook in de coalitie weet men niet wat premier Mark Rutte bedoelde toen hij vrijdag zei de stikstofaanpak te willen versnellen. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte, maar ook Ruttes partijgenoot VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans willen graag opheldering van hem.

Rutte opperde vrijdag dat in de provincies of in Brussel meer vaart gemaakt kan worden met de stikstofaanpak, zonder duidelijk te maken hoe. Wel suggereerde hij dat het kabinet aan Brussel vraagt sneller goedkeuring te geven voor verschillende uitkoopregelingen. Brussel moet hier mee instemmen, omdat mogelijk sprake is van oneigenlijke staatssteun.

Volgens Hermans maakte de persconferentie van afgelopen vrijdag de zaken niet duidelijker. Ook Paternotte wil graag opheldering. “Ik wil weten waar die versnelling in zit.” Hij wil van de premier horen of bepaalde provinciale plannen direct uitgevoerd kunnen worden en hem vragen zich hiervoor in Brussel in te zetten.

Vrijdag ontstond grote verwarring na een persmoment met de premier en drie vicepremiers, die een voor een journalisten te woord stonden. Rutte gaf aan te willen versnellen, maar CDA-leider Wopke Hoekstra wil juist het coalitieakkoord openbreken zodat 2030 van tafel gaat. Op dit moment staat 2035 in de wet, waar het CDA aan wil vasthouden. De rest van de coalitie wil juist 2030 hanteren. Dit is ook afgesproken in het coalitieakkoord, waar ook het CDA in eerste instantie mee akkoord is gegaan.