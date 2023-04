Ook gegevens klanten warmtebedrijf Ennatuurlijk mogelijk gelekt

Persoonsgegevens van 20.000 klanten van warmteleverancier Ennatuurlijk zijn mogelijk gelekt, liet een woordvoerster woensdag weten. De klanten deden mee met tevredenheidsonderzoeken, waarvoor de leverancier van aardwarmte samenwerkte met marktonderzoeksbureau Blauw. Dat bureau kan de dupe zijn geworden van het grote datalek bij softwareleverancier Nebu.

Volgens de zegsvrouw van Ennatuurlijk kunnen namen, e-mailadressen en klantnummers op straat liggen. Het bedrijf levert via warmtenetten aardwarmte aan ruim 85.000 klanten, zowel huiseigenaren als bedrijven. De woordvoerster kon niet vertellen in hoeverre de mogelijk getroffen klanten particulieren of bedrijven zijn. Ennatuurlijk heeft contact opgenomen met iedereen die misschien de dupe is en een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zegt ze.

Door hetzelfde datalek zijn ook onder meer de NS, VodafoneZiggo en pensioenfonds PME mogelijk gedupeerd. Bij de laatste organisatie kunnen ook inkomensgegevens zijn gelekt van mensen die nog pensioen opbouwen. Alleen al bij de NS en VodafoneZiggo zijn mogelijk persoonlijke gegevens van honderdduizenden mensen buitgemaakt.

Blauw heeft vorige week een kort geding aangespannen tegen softwareleveranicer Nebu, de bron van het lek. Dat diende afgelopen dinsdag. Volgens het onderzoeksbureau deelt Nebu, dat een locatie heeft in Wormerveer, te weinig informatie en het eist via de rechter meer duidelijkheid. De twee partijen zoeken momenteel samen naar een oplossing, donderdag doet de rechtbank in Rotterdam uitspraak.