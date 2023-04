Oppositie verenigd voor zwaar debat, eist duidelijkheid kabinet

Een groot deel van de oppositie heeft voor het debat over de politieke onrust en de verkiezingsuitslag de koppen bij elkaar gestoken. Ze eisen gezamenlijk duidelijkheid, zegt PvdA-leider Attje Kuiken vlak voor het debat. “Regeer of stap op”, zegt Jesse Klaver (GroenLinks).

Kuiken overlegde voorafgaand aan het debat met leiders van onder anderen BBB, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren, JA21 en SGP. Ze willen voorkomen dat het debat “alle kanten uit gaat”, zegt de PvdA’er. “Je kan niet boven de markt laten hangen of het regeerakkoord nog staat of niet. Je kan niet provincies laten bungelen.”

De PvdA’er vreest dat het debat verzandt in “kleine dingen”, terwijl er “grote vraagstukken” liggen, met name het stikstofdossier. “Wij voelen ons daar als oppositie verantwoordelijk voor, het kabinet schuift alleen maar dingen voor zich uit. Dus daar moeten we op samenwerken.”

“Van een kabinet mag je verwachten dat ze duidelijk zijn”, aldus Klaver. Hij wil weten of het coalitieakkoord wordt opengebroken en of 2030 nog staat. Volgens hem is de eensgezindheid van de oppositie deze dag heel groot.

Het kabinet wacht een zwaar debat, dat eigenlijk al dinsdag zou plaatsvinden. Het debat werd uitgesteld vanwege ziekte van premier Mark Rutte. Afgelopen vrijdag werd in de coalitie na dagenlang overleg overeenstemming bereikt over een brief aan de Kamer over de uitslag van de verkiezingen. Daarin staat onder meer dat op verzoek van het CDA er op termijn over de stikstofparagraaf in het regeerakkoord wordt gesproken.