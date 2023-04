Oppositie wil dat VVD-fractie kleur bekent in stikstofcrisis

De oppositiepartijen willen dat VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans kleur bekent in het stikstofdossier. De partijen willen weten of de afspraken in het regeerakkoord voor de VVD staan, of dat de liberalen tegemoet willen komen aan de wens van het CDA om het regeerakkoord open te breken om te tornen aan het jaar 2030. In het regeerakkoord is afgesproken dat in dat jaar de stikstofuitstoot met de helft moet zijn teruggebracht.

Volgens Hermans staat het regeerakkoord met daarbij de “ijkmomenten” van Johan Remkes, benadrukte ze meerdere malen in het Kamerdebat over de provinciale verkiezingsuitslag en de stikstofaanpak. Remkes, die vorige zomer door het kabinet was gevraagd te bemiddelen in het verhitte stikstofdebat, heeft geadviseerd in 2025 en 2028 te kijken of de afgesproken vermindering op schema ligt.

Als een coalitiegenoot vraagt om heronderhandelingen van het regeerakkoord, moet dat altijd kunnen, zei Hermans. “Ik accepteer de vraag van het CDA, ik accepteer dat het CDA dat nu nog niet nog wil, maar ik accepteer niet dat we in de tussentijd niets hebben”, zei Hermans. Het CDA wil volgens Hermans pas heronderhandelen als de provinciebesturen zijn gevormd, er uit Brussel duidelijkheid is over de uitkoopregeling voor boeren en het landbouwakkoord is gesloten.

De VVD-fractievoorzitter vindt het vooral belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over regelingen, zoals de uitkoopregeling voor boeren. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en minister Piet Adema (Landbouw) kunnen “door met het werk waarmee ze bezig zijn”. Provincies moeten volgens de liberaal ook aan de slag kunnen met het stikstofbeleid. Ze opperde een voorschot zodat zij geld hebben om hier werk van te maken.

Hermans wil niet vooruitlopen op het standpunt van de VVD en de uitkomst van nieuwe onderhandelingen. “Eventuele nieuwe afspraken beoordelen we of ze bijdragen aan het doel dat we hebben.” Het gaat voor de VVD onder meer over natuurherstel, het legaliseren van PAS-melders (boeren die buiten hun schuld om geen vergunning hebben) en de bouw van woningen.

Daarmee nam de oppositie geen genoegen. “Doe nou eens boter bij de vis”, zei Caroline van der Plas (BBB). “Mevrouw Hermans kan toch zeggen of de VVD achter die heronderhandeling staat of niet?” “Steekt u nou de hand uit naar het CDA?” wilde Joost Eerdmans (JA21) weten. Diverse oppositiepartijen die Hermans het vuur aan de schenen legden, vinden het onbestaanbaar dat iedereen maandenlang aan het lijntje wordt gehouden. Zij willen weten wanneer de heronderhandelingen gaan beginnen. “Ik ga me nu niet laten verleiden tot een uitspraak”, zei Hermans op een vraag hierover van GroenLinks-leider Jesse Klaver.