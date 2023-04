Rutte stevig in aanvaring met DENK-leider Azarkan

Premier Mark Rutte heeft in het debat over de provinciale verkiezingsuitslag geëist dat DENK-leider Farid Azarkan zijn woorden terugneemt, over dat Rutte zich schuldig maakt aan institutioneel racisme. “Dat is volstrekt onacceptabel”, zei Rutte. “Als hij die woorden niet terugneemt, is hij de knip voor de neus niet waard.”

Azarkan nam zijn woorden niet terug. Hij zei kort voor de aanvaring dat gedupeerden van het toeslagenschandaal vanwege institutioneel racisme nog steeds in diepe ellende zitten. De kiem zou zijn gelegd in de Fraudewet uit 2021, van de VVD, zei Azarkan. “Dat is het beleid van de VVD, dat is het beleid onder deze minister” zei Azarkan, daarbij wijzend naar Rutte.

“Die opmerking is mij totaal in het verkeerde keelgat geschoten”, reageerde Rutte, die in het debat inbrak om de persoonlijke opmerking te maken. De Fraudewet is destijds door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen, zei Rutte. De fouten die er later in bleken te zitten, zijn hersteld. Maar de beschuldiging van institutioneel racisme schoot de premier in het verkeerde keelgat. “Dit is volstrekt niet wie ik ben. Ik accepteer dit absoluut niet.”