Van der Staaij hoopt dat het kabinet nu is wakkergeschud

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is volgens SGP-leider Kees van der Staaij een signaal dat politiek Den Haag een andere koers moet varen. “Hopelijk is het kabinet echt wakker geschud”, zei hij in een debat hierover. “Het moet echt beter. Minder Haags wensdenken, minder tekentafeldenken.”

Het kabinet laat volgens hem vooral getouwtrek zien, bijvoorbeeld op het stikstofdossier. Touwtrekken is “hard werk”, zegt Van der Staaij. “Hakken in het zand, luide kreten. Maar echte beweging? Ho maar.” Het kabinet moet toegeven dat de coalitiepartijen in een impasse terecht zijn gekomen. “Is het eerlijke verhaal niet dat het kabinet er niet uitgekomen is? Dat de hakken dieper in het zand gingen?”

Volgens Van der Staaij moet het kabinet ook kijken naar zijn eigen rol. “Het Rijk is in werkelijkheid vooral een rem op plannen die in provincies al uitgebakken zijn”, meent de nestor van de Tweede Kamer. Hij wil van het kabinet precies weten wanneer de heronderhandelingen over de stikstofafspraken van start gaan.

Maar de verkiezingsuitslag zegt ook wat over het “presteren van de overheid in het algemeen”. Het Haagse beleid sluit meestal helemaal niet aan bij de werkelijkheid en het dagelijkse leven van de mensen. Politici moeten daarom veel vaker in gesprek met kiezers en het land in, zei de SGP-leider. Niet alleen de coalitie, maar alle partijen moeten volgens Van der Staaij in de spiegel kijken en zich afvragen “Waar staan we voor?”