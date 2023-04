Verdachten online-ID-diefstal zijn mannen uit het hele land

De zeventien verdachten van de grote internationale online-ID-diefstal zijn allemaal mannen en komen uit het hele land, laat de politie desgevraagd weten. Twee verdachten komen uit Almere, twee uit Amersfoort en twee uit Rotterdam. De andere verdachten komen uit Groningen, Sneek, Waddinxveen, Arnhem, Roermond, Leeuwarden, Nes, Kropswolde en Maassluis.

De jongste verdachte is 19 jaar, de oudste verdachte is geboren in 1983. Of de verdachten samenwerkten of alleen opereerden is “een van de vragen van het onderzoek. Daar zijn we nu volop mee bezig”, aldus een politiewoordvoerder. Bij een van de aangehouden Nederlandse verdachten werd ook een automatisch wapen en verdovende middelen gevonden. Meer aanhoudingen in Nederland worden niet uitgesloten.

Van zo’n 50.000 Nederlanders werd de online-identiteit te koop aangeboden op het criminele handelsplatform Genesis Market. Op die criminele handelswebsite werden miljoenen gebruikersprofielen met de unieke digitale vingerafdrukken verkocht. Hiermee kunnen hackers het digitale leven van hun slachtoffers overnemen en in het uiterste geval hun bankrekening leegroven.

De FBI heeft de website dinsdag offline gehaald. Wereldwijd zijn in zeventien landen honderden doorzoekingen geweest en ruim tweehonderd arrestaties gedaan in het onderzoek, aldus Europol.