Verkeersopstopping rond Amsterdam Centraal door taxiprotest

Een protest van tientallen taxichauffeurs in Amsterdam leidt woensdag tot een fikse verkeersopstopping rond Amsterdam Centraal. De chauffeurs willen met het protest hun onvrede uiten over het verkeersbeleid van de gemeente en de afgesloten straten in het centrum.

Op de Piet Heinkade en de Westerdoksdijk staat het verkeer helemaal vast. “De Michiel de Ruijtertunnel is niet toegankelijk vanwege een demonstratie. Kies een andere route”, zo meldt de gemeente.

Vanwege werkzaamheden zijn er rond het station een aantal straten afgesloten. Daardoor stonden er de afgelopen tijd veel files. Ook zijn de chauffeurs het niet eens met de plannen om de stad autoluw te maken en een zes weken durende afsluiting van de Weesperstraat deze zomer.