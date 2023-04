Volt wil CDA uit kabinet, GroenLinks en PvdA erin

Volt-leider Laurens Dassen wil dat het CDA uit de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wordt gezet. In plaats van de christendemocraten moeten GroenLinks en PvdA in de coalitie komen. Dan kan er een einde komen aan de al maandenlange durende stilstand in het land, zei Dassen in het debat over de provinciale verkiezingsuitslag en de stikstofproblematiek.

Volgens Dassen doet CDA-leider Wopke Hoekstra zijn naam als “blokkeerfries” eer aan. Voor de verkiezingen had Hoekstra zijn mond vol van “minder ik en meer wij” en riep Hoekstra op een einde te maken aan de polarisatie in de samenleving, zei Dassen. Na “een verloren verkiezing” van het CDA is een einde gekomen aan alle “stoere taal”. Door de politiek van stilstaan, zoals nu het geval is, wordt de polarisatie volgens Dassen juist vergroot.

Het kabinet moet duidelijkheid geven, vooral ook op de stikstofaanpak. “Wordt het regeerakkoord opengebroken en zo ja wanneer. Stop met het afschuiven van verantwoordelijkheden naar Brussel of provincies. Neem verantwoordelijkheid”, riep Dassen het kabinet op.

“Overzie de smeulende brokstukken” en durf te erkennen “dat de keuze voor het CDA” in de langste coalitieonderhandelingen ooit, “geen goede was”.