Amsterdam komt met extra opvangplekken voor daklozen

De gemeente Amsterdam stelt per direct negentig opvangplekken beschikbaar voor kwetsbare mensen uit de winteropvang. Nu die opvang de deuren heeft gesloten, moeten de extra plekken ervoor zorgen dat kwetsbare dak- en thuislozen “niet tussen wal en schip belanden”, zegt wethouder Rutger Groot Wassink.

In de hoofdstad was sinds 1 december vier maanden lang een winteropvang met vierhonderd plekken. In zogeheten bed-bad-broodvoorzieningen werden mensen ook in contact gebracht met de juiste hulpverlening. Op koude dagen, wanneer de winterkouderegeling inging, kwamen er honderd plekken bij. In totaal kwamen er in de afgelopen vier maanden ruim 2000 dak- en thuislozen naar de winteropvang.

Voor negentig kwetsbare mensen uit die opvang is er binnenkort andere begeleiding en hulp beschikbaar en een plek in een permanentere opvang. Om de tijd te overbruggen, blijven er de komende drie maanden 75 opvangplekken beschikbaar. Ook komen er vijftien extra structurele plekken.

Opvangwethouder Groot Wassink is bezorgd over de toename van de dakloosheid in de stad. “De bestaanszekerheid van mensen staat onder druk door onder andere de inflatie en het kabinetsbeleid. Naast de bestaande groep kwetsbare mensen is er een stijging van het aantal economisch daklozen.”

De extra opvangplekken kosten 1,2 miljoen euro. De uitvoering doet de gemeente samen met HVO-Querido, De Regenboog Groep, het Leger des Heils en perMens.