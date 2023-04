Drukste spits van het jaar vanwege start paasweekend en regen

Door drukte vanwege de start van het paasweekend en het slechte weer is de avondspits van donderdag, de drukste spits van het jaar. Even voor 17.00 uur stond er 1120 kilometer file en was het drukker dan de vorige drukste spits van dit jaar, meldde de ANWB, een paar minuten daarna liep dat op tot boven de 1200 kilometer.

Hiervoor was de ochtendspits van dinsdag 14 maart met 1102 kilometer de drukste spits van 2023, dat kwam mede door de regen, aldus de ANWB.

Het is donderdagmiddag vooral druk rond Rotterdam door een storing in de Ketheltunnel. Daardoor is de A4 gedeeltelijk dicht, meldt Rijkswaterstaat.

Naar verwachting gaat het oplossen van de storing in de Ketheltunnel nog enkele uren duren. Op de omleidingsroute richting Den Haag op de A13 gebeurde een ongeluk waardoor twee rijstroken bij Berkel en Rodenrijs werden afgesloten, dat leverde op enig moment veertig minuten vertraging op. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via Utrecht (A20 en A12). “Of stel je reis uit”, aldus Rijkswaterstaat.

Vanwege het vakantieverkeer is het ook druk op de A2 en de A27 richting het zuiden. Ook zijn de dagelijkse files langer omdat het slecht weer is. “Donderdagavond is sowieso de drukste avond van de week op de weg”, aldus een woordvoerder van de ANWB.