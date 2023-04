Blauw: uitspraak rechter historische dag voor bescherming privacy

Marktonderzoeker Blauw uit Rotterdam is erg blij met de uitspraak van de rechter in het kort geding dat het bedrijf aanspande tegen softwareleverancier Nebu. “Deze uitspraak markeert een historische dag voor de bescherming van privacy en de bescherming van persoonsgegevens”, zegt een woordvoerder.

Donderdag bepaalde de Rotterdamse rechtbank dat Nebu uit Wormerveer meer informatie moet geven aan zijn opdrachtgever over een datalek. Aanleiding voor het geding was een inbraak vorige maand in de computersystemen van Nebu. Daardoor zijn de persoonlijke gegevens van mogelijk enkele miljoenen Nederlanders op straat komen te liggen.

De uitspraak van de rechter kwam voor Blauw niet onverwacht. “We vonden het vervelend dat Nebu niet aan zijn contractuele verplichtingen voldeed. Gelukkig heeft de rechter dat ook ingezien. Dat is fijn want mogelijk zijn veel mensen getroffen door de datadiefstal bij Nebu. We zijn ook blij dat de softwareleverancier meer openheid van zaken moet geven en dat er een forensisch onderzoek naar de diefstal gestart is”, aldus de zegsman van Blauw.

Nebu was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.