Blijdorp: hartfalen oorzaak dood gorilla Bokito

Hartfalen is de doodsoorzaak van de wereldberoemde gorilla Bokito, die dinsdag op 27-jarige leeftijd overleed. Dat maakt Diergaarde Blijdorp bekend nadat er woensdag sectie was verricht op het stoffelijk overschot.

Een universitaire onderzoeksgroep in Engeland doet nog verder onderzoek op het hart van de gorilla “om de achterliggende oorzaak te kunnen achterhalen”. Met dit onderzoek draagt Bokito postuum bij aan wetenschappelijk onderzoek om “het welzijn van mensapen te verbeteren”.

Sinds afgelopen zondag voelde Bokito zich niet lekker, meldde Diergaarde Blijdorp eerder. Daarop is maandag de mest van de gorilla onderzocht en werd hij extra geobserveerd. Omdat dinsdag nog steeds geen verbetering was in zijn situatie, werd besloten Bokito verder te onderzoeken en vocht toe te dienen onder verdoving. Tijdens de narcose is hij overleden.

Het stoffelijk overschot van Bokito wordt nog bewaard, meldt de dierentuin. “Onderdelen worden ter beschikking gesteld aan de wetenschap en mogelijk gebruikt voor educatieve doelstellingen.”

Bokito werd 14 maart 1996 geboren in Zoo Berlijn. In 2007 kwam hij naar Rotterdam, in het kader van het Europese fokprogramma. In mei 2007 kreeg Bokito wereldfaam. Hij ontsnapte uit zijn verblijf en rende het restaurant van het park in. Hij verwondde vier mensen, van wie een ernstig: een vrouw die hem vrijwel dagelijks bezocht.