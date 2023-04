Kabinetsleden en hoge ambtenaren moeten zakelijke appjes bewaren

Alle zakelijke appjes en sms’jes van ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren moeten worden bewaard, heeft het kabinet besloten. Dit gaat het kabinet doen, om onder andere te voldoen aan de Archiefwet. De maatregel gaat waarschijnlijk eind dit jaar in.

Het kabinet vindt het “cruciaal” dat het beheer en het openbaar maken van overheidsinformatie “flink en zo snel mogelijk wordt verbeterd, zoals de wet vereist”, laat minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) namens de staatssecretarissen van BZK en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) weten. Het gaat vooral om chatberichten.

Over het gebruik en vooral het wissen van appjes en sms’jes tijdens onder meer de coronacrisis voerde de Tweede Kamer vorig jaar een stevig debat met premier Mark Rutte. Na dat debat deed de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed onderzoek en oordeelde dat de sms-berichten van Rutte jarenlang niet goed genoeg zijn opgeslagen in archieven door zijn ministerie van Algemene Zaken. Ook diverse andere adviezen, zoals die van de regeringscommissaris Informatiehuishouding, hebben tot het besluit geleid.

Tot de nieuwe maatregel ingaat, blijft de tijdelijke instructie voor het gebruik, opslaan en veiligstellen van sms- en chatberichten door bewindspersonen van kracht. Die is op 4 oktober ingegaan; de dag na het sms-debat met Rutte. Die instructie geldt alleen voor bewindspersonen. Daar komen straks ook hoge ambtenaren bij. In die tijdelijke instructie staat dat zakelijke chatberichten niet mogen worden verwijderd, totdat er nieuw chatbeleid is goedgekeurd en ingevoerd.

Het is de bedoeling dat straks alle zakelijke chatberichten van zowel bewindspersonen als topambtenaren geautomatiseerd worden opgeslagen. Hoe lang een chatbericht moet worden bewaard, hangt af van de functie. Die van bewindslieden moeten langer worden bewaard dan die van een topambtenaar.