Kamerlid Van Houwelingen (FVD) krijgt boete vanwege nazivlag

Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie heeft van het Openbaar Ministerie een boete van 450 euro gekregen wegens belediging. Het Kamerlid had in september een bewerkte afbeelding geplaatst op Twitter waarop twee ministers stonden met een nazivlag. De ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) deden aangifte daarvan.

Het Kamerlid plaatste een bewerkte foto, waarop Kuipers en Van Gennip een vlag hesen met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties op het gebouw dat hun ministeries delen. Op de bewerkte foto was een hakenkruisvlag te zien. De ministers noemden de gefotoshopte afbeelding “stuitend” en “een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici”.

De Rijksrecherche heeft het Kamerlid op 9 januari 2023 gehoord. Het OM komt tot de conclusie dat er sprake is van belediging. Politici moeten veel ruimte krijgen om in het maatschappelijk debat hun mening te geven, overweegt het OM. “Echter, in de tweede tweet met de bewerkte foto werden beide ministers neergezet als nazi’s. Dat is ‘onnodig grievend’ en daarmee een belediging volgens het Wetboek van Strafrecht”, liet het OM donderdag weten.

Het OM vindt dat Van Houwelingen zijn kritiek ook op een andere wijze had kunnen formuleren, zoals hij al in een eerdere tweet had gedaan. Politici hebben een grote verantwoordelijkheid in het maatschappelijk debat en Van Houwelingen heeft op Twitter een groot aantal volgers, redeneert het OM.

Van Houwelingen heeft de tweet verwijderd en stelde dat hij Kuipers “op geen enkele wijze” met het nazisme heeft vergeleken, maar dat de vergelijking de vlag met de VN-doelen betrof. Van Houwelingen kan verzet aantekenen tegen de oplegging van de boete. Dan komt de zaak alsnog voor de rechter.

Op zijn wekelijkse persconferentie zei premier Mark Rutte dat hij de actie van Van Houwelingen “totáál onsmakelijk” vond. “De reactie van mijn collega’s daarop had ook de volle ondersteuning.” Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat het kabinet nog eens een gang naar de rechter maakt, mocht een dergelijk geval zich weer voordoen. Verder had de premier er “geen woorden voor”.