Meerderheid leerkrachten voor verbod op mobiel in de klas

Leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) lijken in grote meerderheid voor een verbod op mobieltjes in de klas te zijn. De club hield een enquête onder meer dan 8000 AOb-leden. Gevraagd werd of ze een door de overheid landelijk ingesteld verbod willen.

“In het basisonderwijs gaat het om een nipte meerderheid van de leden (54 procent), in het mbo om een ruimere meerderheid (57 procent) en in het voortgezet onderwijs om een heel grote meerderheid. In die laatste sector wil maar liefst 73 procent van de leden een landelijk verbod op mobiele telefoons in de klas”, telde de bond.

“Onze docenten merken dat mobieltjes in de klas een heel nadelig effect hebben op de concentratie van de leerlingen. En dus op de effectiviteit van de les”, aldus AOb-bestuurder Jelmer Evers van de sector voortgezet onderwijs.

“Er is natuurlijk een spanning tussen een landelijk verbod en professionele autonomie van de docent”, benadrukt hij. Van de leden in het voortgezet onderwijs die tegen een landelijk verbod stemden, wil 21 procent liever afspraken over mobieltjes in de klas maken per school of per onderwijsteam.

Het CDA wil dat mobiele telefoons worden geweerd uit het klaslokaal, op zowel basis- als middelbare scholen. Deze maand wordt er ook in de Tweede Kamer over gesproken tijdens een zogenoemd rondetafelgesprek.