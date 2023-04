Moslims ervaren extra discriminatie tijdens ramadan

Moslims ervaren veel discriminatie, vooral tijdens de ramadan. Dit laat een woordvoerder van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) weten naar aanleiding van berichtgeving in Trouw. Hierin stelt Rabin Baldeswingh dat moslims structureel worden gediscrimineerd door banken en financiële instellingen.

Vooral tijdens de vastenmaand, die dit jaar loopt van 22 maart tot 20 april, krijgt de coördinator veel meldingen. Tijdens deze periode roepen moskeeën vaak op tot donaties. Deze moeten dan bijvoorbeeld worden verwerkt via Mollie, een dienst verantwoordelijk voor onlinebetalingsverkeer. Baldeswingh heeft echter al verschillende meldingen gekregen dat Mollie plotseling geblokkeerd werd voor moslimorganisaties. Het bedrijf was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar over deze kwestie.

Deze vorm van discriminatie is niet gericht tegen religie in het algemeen maar tegen moslims in het bijzonder, zegt een woordvoerder van de NCDR. “Als moslims een nieuw gebouw voor een moskee willen, is dat heel moeilijk in Nederland. Het regelen van financiering voor een nieuw gebouw voor een christelijke kerk is dan weer geen probleem.”

Deze andere behandeling van moslims komt voort uit 9/11, aldus de woordvoerder. “Sindsdien zijn we vanuit het Westen heel anders gaan kijken naar deze religie. Zeg het woord moslim en veel mensen denken gelijk aan terrorisme, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.”

Op wat voor schaal moslims in Nederland worden gediscrimineerd, kan de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme niet zeggen. Hij krijgt het hele jaar door meldingen van individuele gevallen, niet alleen tijdens de ramadan. Om de omvang van het probleem in kaart te brengen, roept hij dan ook op tot een onderzoek.