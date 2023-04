Nog onduidelijk wanneer berging Voorschoten kan beginnen

Het is nog onduidelijk wanneer de bergingswerkzaamheden in Voorschoten kunnen beginnen. Hijsbedrijf Mammoet moet een constructie plaatsen om de gecrashte intercity te kunnen bergen. Dat is een ingewikkelde operatie en kost tijd, stelt een woordvoerder van ProRail.

ProRail kan dan ook geen tijdsindicatie geven. Er zijn veel factoren die meespelen. Zo loopt er onder andere een waterleiding van Dunea langs het spoor. Die lijkt nu nog intact, maar omdat zwaar materiaal voor de berging nodig is, worden de plannen afgestemd met Dunea.