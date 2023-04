Ook Noord-Drenthe wil compensatie voor schade gaswinning

De gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze (Noord-Drenthe) en de provincie Drenthe willen compensatie van het Rijk voor de geleden schade door de gaswinning in het Groningenveld, meldt de gemeente Aa en Hunze. Samen stuurden zij donderdag een brief met hun plannen aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw.

Na Groningen vragen nu ook deze drie gemeenten en provincie om een “substantiële financiële bijdrage” om te investeren in (herstel)plannen. Ze willen onder meer een “mildere, makkelijkere en menselijkere” manier van schade-afhandeling, verduurzaming van woningen en investeringen in publieke voorzieningen als dorpshuizen, onderwijs en openbaar vervoer.

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeentes en de provincies willen, maar ze “herkennen zich in grote lijnen in de compensatievraag vanuit Groningen van per saldo zo’n 50.000 euro per inwoner”.

Het is nu nog een plan op hoofdlijnen. “De volgende stap is om het compensatieplan uit te werken in gebiedsplannen die in nauwe samenwerking met de inwoners van de gemeenten moeten worden opgesteld. Om op korte termijn te kunnen starten met het opstellen van de gebiedsplannen en het doorlopen van een zorgvuldig proces vragen de gemeenten een ontwikkelbudget van 1 miljoen aan de staatssecretaris”, licht burgemeester van Aa en Hunze Anno Wietze Hiemstra toe.