Rijkswaterstaat stelt afzinken deel Maasdeltatunnel uit

Rijkswaterstaat stelt het afzinken van het tweede en laatste deel van de Maasdeltatunnel in de buurt van Rotterdam met twee weken uit. Het eerste deel is op 31 maart op zijn plaats gelegd, maar daarbij ontstonden problemen met een lekkage. Er moeten nu eerst maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. De voorgenomen publieksdag op 15 april is ook uitgesteld tot 29 april, aldus de dienst.

De Maasdeltatunnel is deel van de Blankenburgverbinding. Er wordt een nieuwe snelweg A24 aangelegd om de A20 bij Vlaardingen te verbinden met de A15 bij Rozenburg. De Maasdeltatunnel wordt aangelegd onder het Scheur ten oosten van Maassluis en Rozenburg.

Nadat het eerste, 50.000 ton zware tunneldeel was afgezonken ontstond kortsluiting. Dat kwam door een lekkage in de tijdelijke afdichting van het tunneldeel. Duikers moesten onder water herstelwerkzaamheden uitvoeren en er zijn extra pompen ingezet. De Nieuwe Waterweg bleef daardoor langer dicht voor scheepvaart dan was voorzien. Na ruim een dag waren de problemen opgelost, aldus Rijkswaterstaat.

Publiek kon zich aanmelden om op 15 april te komen kijken naar de operatie. Aanmeldingen zijn volgens de dienst automatisch doorgeschoven naar 29 april.