Rutte: nog één keer praten over wangedrag voetbal, dan ingrijpen

Het kabinet probeert nog “één keer” met betrokken partijen in gesprek te gaan om “puur wangedrag” op het voetbalveld zoals bij de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax deze week tegen te gaan. Dat zei premier Mark Rutte donderdag tijdens zijn persconferentie. “Anders zullen we niet aarzelen.”

Ajax-speler Davy Klaassen kreeg tijdens de Klassieker op woensdagavond een voorwerp naar zijn hoofd gegooid van een supporter, waarschijnlijk een aansteker. “Totaal schandalig”, vindt Rutte. Geweld is “ontoelaatbaar, zeker ook op en rond het voetbalveld.”

Eerder zeiden ministers Conny Helder (Sport) en Dilan Yeşilgöz (Justitie) in gesprek te gaan met de voetbalbond, clubs, politie en gemeenten over de aanpak. Er zijn genoeg middelen om dit wangedrag tegen te gaan, zegt Yeşilgöz. Zij hint erop dat een mogelijke ingreep is om ook thuispubliek bij grote wedstrijden niet meer toe te laten.

Rutte wil het gesprek afwachten, maar benadrukt dat “als we het niet snel onder controle krijgen, je nadere maatregelen moet nemen”. Welke maatregelen dat zijn, wilde hij niet zeggen.