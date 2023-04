Tarikh Janssen gaat hoofdrol spelen in solovoorstelling Sonny Boy

Acteur Tarikh Janssen speelt vanaf januari 2024 de solovoorstelling Sonny Boy, gebaseerd op de bestseller van Annejet van der Zijl. Dat maakt productiehuis Solo Stories donderdag bekend.

Janssen speelt Waldy Nods, de zoon van de twee in de Tweede Wereldoorlog omgekomen hoofdpersonen in het boek. De acteur speelde eerder voorstellingen bij onder meer Toneelgroep Maastricht, het RO Theater en NTGent en was te zien in tv-series als Ik ook van jou en Papadag. Momenteel speelt Janssen de mannelijke hoofdrol in de musical The Bodyguard.

Sonny Boy is zijn eerste solovoorstelling. Het boek van Annejet van der Zijl vertelt het waargebeurde liefdesverhaal van de Surinaamse immigrant Waldemar Nods en de zeventien jaar oudere Nederlandse vrouw Rika van der Lans. Het verhaal speelt zich af in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. De bestseller werd in 2011 al verfilmd, met Ricky Koole en Sergio Hasselbaink in de hoofdrollen.

“Ook al is het boek bijna twintig jaar geleden verschenen en begon dit waargebeurde verhaal bijna een eeuw geleden, de thema’s die het verhaal in zich draagt, zoals racisme en zelfonderzoek, zijn relevanter dan ooit”, stelt regisseur Benno Hoogveld. Inmiddels zijn in Nederland ruim 600.000 exemplaren van Sonny Boy verkocht.

Het toneelstuk beziet het verhaal door de ogen van hun zoon Waldy. Hij zag zijn ouders voor het laatst op 12-jarige leeftijd, toen ze in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd. “Waldy is op zoek gegaan naar zijn roots”, vertelt de hoofdrolspeler. “Dat heb ik zelf rond mijn dertigste ook gedaan, als kind van een Limburgse vader en een Surinaamse moeder en zelf geboren op Curaçao. Ik voel dan ook een connectie met hem, al heb ik Waldy nooit gekend.”

De toneelversie wordt gemaakt door het team dat eerder verantwoordelijk was voor onder meer Ma – naar het boek van Hugo Borst – en Nu ik je zie, naar het boek van Merlijn Kamerling. Deze monoloog, gespeeld door Soy Kroon, is momenteel in de theaters te zien. Sonny Boy is van januari tot en met juni 2024 in de Nederlandse theaters te zien.