Tijdelijke noodopvanglocatie asielzoekers in Breepark Breda

In evenementenlocatie Breepark in Breda opent het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) volgende week een tijdelijke noodopvanglocatie. Hier is zes weken plek voor maximaal vijfhonderd mensen, meldt de gemeente Breda.

De gemeente spreekt van een brede doelgroep van gezinnen, vrouwen en mannen die er terechtkunnen. Zij worden hier ondergebracht als andere opvanglocaties van het COA geen plek meer hebben. Breda verleent hiervoor een tijdelijke omgevingsvergunning.

Het gaat om een tijdelijke overbruggingslocatie, tot nieuwe langdurige opvanglocaties opengaan. Omdat andere tijdelijke locaties sluiten en er meer asielzoekers worden verwacht, ontstaat mogelijk een tekort aan slaapplekken in onder meer Ter Apel. Of de tijdelijke noodopvang in Breda ook echt gebruikt gaat worden en voor hoeveel mensen, hangt af van de nood, aldus de gemeente.

Het COA werkt hard aan nieuwe opvangplekken of verlenging van huidige noodlocaties, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vorige week. In de zomerperiode is de instroom van asielzoekers altijd het hoogst terwijl er dan juist minder voorzieningen zijn om mensen op te vangen. Locaties zoals hotels, parken maar ook tenten worden dan voor andere zaken gebruikt.

Vorige zomer sliepen asielzoekers herhaaldelijk buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat er geen plek voor hen was.