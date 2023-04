Uslu denkt aan maatregelen tegen woekerhandel tickets

Het blijft een hardnekkig probleem dat tickets tegen woekerprijzen worden doorverkocht, ziet staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media), en daarom zint ze op maatregelen. De bewindsvrouw verwacht in het najaar met een plan te komen nadat ze heeft bestudeerd hoe andere landen met dit probleem omgaan.

Uslu zou het liefst willen dat met Europese maatregelen wordt voorkomen dat tickets voor sport- en cultuurevenementen tegen veel te hoge prijzen worden doorverkocht. Want als je hier in eigen land paal en perk aan stelt, kunnen bedrijven in andere landen waar geen regels zijn nog hun gang gaan. Maar dat zit er voorlopig niet in, verwacht ze. Want het onderwerp staat niet zo hoog op de agenda van de Europese Unie. Daarom wil ze het eerst met nationale maatregelen proberen.

Peter Kwint van de SP vroeg eind vorig jaar in een motie om de regels aan te scherpen om te voorkomen dat tickets voor veel te hoge prijzen worden doorverkocht. Uslu was hier op voorhand tegen. Eerdere pogingen om dit wettelijk te regelen zijn namelijk mislukt en ze vreesde dat het probleem hierdoor naar het buitenland verplaatst. Ze wil hier nu toch werk van gaan maken, omdat de motie van de SP die hiertoe oproept breed is gesteund in de Tweede Kamer.