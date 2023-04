Verdachte moord Xavier Durlinger langer vast

De rechter-commissaris van de rechtbank Limburg heeft donderdag het voorarrest van de 23-jarige verdachte van moord of doodslag op Xavier Durlinger uit Sittard met veertien dagen verlengd. De verdachte, plaatsgenoot van Durlinger, werd maandag gearresteerd na maandenlang onderzoek en talloze tips die bij de politie waren binnengekomen.

Het lichaam van de 19-jarige Durlinger werd 19 mei vorig jaar gevonden op de Kollenberg in Sittard, een week nadat zijn moeder hem als vermist had opgegeven.

In maart besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak, waarna meer dan 120 tips binnenkwamen. In het programma waren beelden te zien van een fietser. De aangehouden man wordt ervan verdacht die fietser te zijn. De politie denkt dat het om de fiets van Durlinger gaat.

Voor de gouden tip in deze zaak heeft justitie eerder een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Politie en justitie laten in het midden of tips tot aanhouding van de verdachte hebben geleid.

De man wordt behalve van moord ook verdacht van gekwalificeerde doodslag. Dat betekent iemand om het leven brengen om een ander strafbaar feit te verhullen, zoals diefstal.