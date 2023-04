Zitting laatste woord kroongetuige Marengo gaat niet door

De zitting in het Marengo-proces waarin kroongetuige Nabil B. de kans krijgt voor een laatste woord, gaat volgende week niet door. Een nieuwe datum is nog niet bekend, laat de rechtbank Amsterdam donderdag weten. B. zit voor zover bekend momenteel zonder juridische bijstand.

In de zaak van B. stond 13 april de dupliek (een reactie van de verdediging op de visie van het Openbaar Ministerie) gepland en het laatste woord. Iedere verdachte in een strafzaak krijgt helemaal aan het einde van de inhoudelijke behandeling van zijn of haar zaak als laatste de kans iets tegen de rechters te zeggen. Omdat recent duidelijk werd dat B. geen advocaten meer heeft, was al onduidelijk hoe zijn zaak verder zou gaan. Waarom advocaten Onno de Jong en Peter Schouten de verdediging hebben neergelegd, is niet bekend.

Het omvangrijke strafproces Marengo, dat om meerdere moorden en pogingen daartoe draait, is momenteel in de laatste fase. De uitspraak staat in oktober van dit jaar gepland. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, tegen hem en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist.

Het bewijs in Marengo steunt op onder meer onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar kwam pas aan het rollen nadat kroongetuige B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering. Tegen hem is daarom tien jaar cel geëist. Over de met het OM gesloten deal over strafvermindering is onduidelijkheid ontstaan. B. meent dat er door zijn eerdere advocaat afspraken zijn gemaakt over nog meer strafaftrek, het OM zegt daar niets van te weten.

Een week nadat in maart 2018 naar buiten was gekomen dat B. zich als spijtoptant had gemeld, werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Deze moorden maken officieel geen onderdeel uit van Marengo, maar worden wel als onlosmakelijk onderdeel van het proces gezien.