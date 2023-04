Frans schip vuurt saluutschoten af in Amsterdam bij bezoek Macron

In Amsterdam zijn dinsdagochtend in een groot deel van de stad kanonschoten te horen. De saluutschoten zijn onderdeel van de welkomstceremonie voor de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte, die een tweedaags bezoek brengen aan Amsterdam.

In totaal gaat het om 42 schoten. De eerste 21 saluutschoten worden om 11.03 uur afgevuurd door het Franse oorlogsschip FS Normandie, dat op het IJ vaart. Daarna volgen er nog eens 21 schoten vanaf het Marineterrein, als antwoord. “Dit duurt bij elkaar vier minuten en zal in een groot deel van de stad te horen zijn. Schrik dus niet”, waarschuwt de gemeente.

De politie verwacht dat vanwege de schoten meer meldingen binnen zullen komen. “Zeker nu veel mensen bezorgd zijn over de oorlog in Oekraïne, of zelf een oorlogssituatie hebben meegemaakt. Vlakbij het IJ en Marineterrein, op de kop van het Java-eiland, wonen verschillende vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Het stadsdeel, de gemeentelijke opvang vluchtelingen en het COA proberen hen vooraf te informeren”, aldus de gemeente.

De saluutschoten horen bij de officiële welkomstceremonie voor staatshoofden. De laatste keer was in november, toen de Italiaanse president een bezoek bracht aan de hoofdstad. “Dat een bezoekend staatshoofd een eigen oorlogsschip meeneemt, dat namens dat staatshoofd een saluut aan Nederland brengt, is heel uniek. Dat is recent niet meer gebeurd en zeker niet in Amsterdam.” Er wordt geen munitie zoals kogels gebruikt, maar alleen kruit, oftewel ‘losse flodders’.

Het afvuren van saluutschoten is een eeuwenoud gebruik met bepaalde protocollen. Zo zit er een precies aantal seconden tussen de schoten en verschilt het wie hoeveel schoten ‘krijgt’. Zo krijgt een buitenlands staatshoofd dat Nederland bezoekt 21 schoten, en onze koning krijgt er 21 terug. De meeste saluutschoten worden afgevuurd bij de geboorte van een erfprins of -prinses, namelijk 105 schoten, aldus de gemeente.