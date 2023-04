Laatste uitzending talkshow HLF8 op SBS6 te zien

De talkshow HLF8 houdt er na vier seizoenen mee op. Vrijdagavond is de laatste uitzending van het programma te zien op SBS6. Johnny de Mol, die de talkshow oorspronkelijk als enige presenteerde en later tijdelijk werd vervangen, is de presentator van dienst.

Vorige maand werd bekend dat HLF8 vanwege “ongewenste resultaten” moest stoppen. De talkshow was in de zomer van 2021 voor het eerst op tv te zien met De Mol als presentator. Hélène Hendriks zat als vaste invalster op de bank, maar nam de presentatie van De Mol over toen hij in april 2022 zijn werkzaamheden neerlegde vanwege beschuldigingen van wangedrag. Ook Leonie ter Braak werd aan het presentatieteam toegevoegd en presenteerde de talkshow om en om met Hendriks.

Begin dit jaar stapte Ter Braak over naar RTL en werd Sam Hagens samen met Hendriks hoofdpresentator van HLF8. Daarnaast keerde De Mol voor één avond per week terug. Hij zei onlangs nog de beslissing om te moeten stoppen met de talkshow “extra zuur” te noemen. “We weten allemaal dat deze wereld draait om kijkcijfers”, zei De Mol daarover. Die namen de laatste maanden wel toe. “Helaas was de opmars net te laat.”

Het programma opende doorgaans met een bargast die een kort gesprekje met de presentator van dienst voerde. Aan tafel werden vervolgens diverse stellingen besproken en was er ook ruimte voor korte sportbulletins die werden gepresenteerd door Noa Vahle, het nichtje van De Mol. Vaak terugkerende tafelgasten waren onder anderen schrijfster Heleen van Royen, presentator Jack van Gelder en politica Mona Keijzer.