Man die voorwerp op hoofd Davy Klaassen gooide zit nog vast

Van de 22 mensen die werden aangehouden rond de wedstrijd Feyenoord – Ajax woensdag, zitten er nog drie of vier vast. De rest is heengezonden, meldt de politie vrijdagochtend. Onder de mensen die nog vastzitten, is ook de man die een voorwerp gooide dat het hoofd raakte van Ajax-speler Davy Klaassen.

De andere mensen die nog vastzitten worden verdacht van betrokkenheid bij vechtpartijen. De mensen die zijn heengezonden moeten zich mogelijk later nog verantwoorden voor de rechter, aldus de politie. De arrestanten worden verdacht van uiteenlopende zaken: mishandeling, belediging, discriminatie, het gooien van vuurwerk en voorwerpen en het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs.

Eerder meldde Feyenoord 25 toeschouwers geïdentificeerd te hebben die zich hebben misdragen tijdens de wedstrijd in De Kuip. Drie van hen hebben de huisregels van de Rotterdamse club overtreden, maar zijn niet aangehouden. Het is niet duidelijk of zij of de aangehouden personen een stadionverbod hebben of krijgen.

Direct na de aftrap moest de wedstrijd in de halve finales van het bekertoernooi worden stilgelegd omdat achter een van de doelen vuurwerk en rookbommen werden afgestoken. Ook werden bekers bier en aanstekers gegooid tijdens de wedstrijd. Een voorwerp raakte het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen, die daardoor gewond raakte. De gooier, een 32-jarige man uit Roelofarendsveen, werd woensdag aangehouden.