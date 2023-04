OM ‘hanteert al strengere aanpak’ bij voetbal gerelateerd geweld

Het zwaarder straffen van hooligans lijkt vooralsnog niet aan de orde om voetbalgeweld in te dammen. Het Openbaar Ministerie (OM) “hanteert al een strengere aanpak” met betrekking tot misdragingen rond het voetbal, reageert een woordvoerder van het OM op de vraag of de straffen niet omhoog moeten.

“Ook zijn er afspraken met ketenpartners gemaakt”, voegt het OM toe. “Het OM komt pas in beeld als het leed al is geschied. Het is daarom van belang dat alle betrokkenen bij voetbalwedstrijden ervoor zorgen dat incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid van de clubs op goede toegangscontrole op stadionverboden en op het binnen het stadion brengen van verboden spullen.”

De huidige, strengere aanpak blijkt ook uit ‘Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen’ van het OM. “Over een strengere aanpak van voetbalvandalisme en voetbal gerelateerd geweld zijn afspraken met ketenpartners gemaakt. Waar mogelijk zal het OM zaken tegen voetbalvandalen via de ZSM-aanpak binnen een week afdoen en bij voetbal gerelateerd geweld snelrecht toepassen. Er wordt een strafverhoging van 50 procent toegepast op het uitgangspunt in de richtlijn. Dit geldt ook voor extremiteiten bij andere sporten”, zo valt te lezen.

De KNVB maakte donderdag strengere maatregelen bekend naar aanleiding van het incident tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax, waarbij Ajacied Davy Klaassen aan het hoofd werd geraakt door een uit het publiek gegooid voorwerp. De scheidsrechter zal een wedstrijd in de toekomst meteen definitief staken als een voetballer wordt geraakt door een voorwerp dat door toeschouwers is gegooid. De wedstrijd wordt ook niet meer hervat als een toeschouwer het veld betreedt en spelers of de arbitrage aanvalt.