Onrust over aanpak ernstig dierenleed door toezichthouder

Dierenbeschermingsorganisatie Dier&Recht wil dat de overheid snel actie onderneemt om te voorkomen dat dieren die verwaarloosd worden aangetroffen in veebedrijven, daar toch gewoon blijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert controles uit, maar laat de getroffen dieren daar volgens Dier&Recht te vaak toch staan.

De club vond “schokkende overtredingen in meer dan honderd inspectierapporten van de NVWA. Dieren lijden jarenlang honger en dorst, staan in vervuilde stallen vol uitwerpselen en worden bij ziekte niet verzorgd door een dierenarts.” De bedrijven in kwestie vertonen zelden verbetering, las Dier&Recht. “Veel overtreders lijden onder langdurige financiële, fysieke of mentale problemen. Soms is er ook sprake van onkunde of onwil.”

Het tv-programma EenVandaag meldt intussen dat dierenartsen en inspecteurs die willen optreden tegen dierenmishandeling zich tegengewerkt voelen binnen de eigen organisatie. “Ik heb de indruk dat er andere machten spelen, die ervoor zorgen dat wij als NVWA toch meer van het ministerie van Landbouw zijn, of van de veehouderij”, zegt er één.

Vakbond FNV herkent de geluiden over die tegenwerking, zegt de bond tegen het programma en desgevraagd ook tegen het ANP. Vakbondsbestuurder Mieke van Vliet ziet dat er “heel veel signalen” binnenkomen dat medewerkers zaken willen melden maar dat niet durven en spreekt van wegpesten en intimidatie. Dat zou zijn omdat ze bevindingen doen die de dienst niet wil horen en het bedrijfsleven al helemaal niet. Van Vliet weet van zeker tien NVWA’ers die op een zijspoor zijn beland.

Tegelijk is er een soort waterbedwerking bij het inspectiewerk, wordt gezegd tegen EenVandaag: “Handelaren en transporteurs seinen elkaar in waar een strenge dierenarts staat en waar een soepele. En als daar strengere inspecties komen, dan gaan de transporten weer ergens anders naartoe.” De NVWA erkent dit.

Inspecteur-generaal van de NVWA Gerard Bakker reageert op de eigen site van de organisatie: “Ik wil dat mensen zich vrij voelen zich te uiten, ik wil debat, discussie en tegenspraak. Daar is ons werk bij gebaat. Maar altijd met begrip en respect voor elkaar. Gaat dat altijd goed? Nee, natuurlijk niet altijd.” Hij noemt in het programma genoemde ervaringen “nadrukkelijk niet maatgevend”.

“De NVWA is daar waar de grootste risico’s zijn en pakt misstanden aan op het moment dat we ze tegenkomen. Een toezichthouder kan niet overal zijn. Daarom is het erg belangrijk dat de sector die verantwoordelijkheid ook echt voelt en niet alleen de regels naleeft wanneer de NVWA langskomt”, zegt Bakker.